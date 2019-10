Tonali e non solo. Ecco i giovani pronti per la nuova Italia di Mancini

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Per l'Italia la possibilità di raggiungere questa sera la qualificazione ha un significato che va ben oltre le statistiche. La sicurezza raggiunta, infatti, permetterebbe a Mancini di inserire altri giovani nel gruppo azzurro in vista tanto degli Europei quanto dei Mondiali del 2022. Sandro Tonali - sottolinea Tuttosport - nel gruppo azzurro dei grandi è già stato inserito, un altro candidato a entrare nel gruppo è Gaetano Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina che si è segnalato per dinamismo e tecnica: il ragazzo è stato visionato in diretta dallo stesso Mancini nell'ultima gara della Fiorentina in casa contro l'Udinese. Così come può entrare Riccardo Orsolini che sta mostrando una confortante continuità con il Bologna. Il suo ruolo, quello di esterno offensivo, è tra l'altro particolarmente apprezzato e utile nel modulo con cui il Mancio ha plasmato la Nazionale azzurra: sarebbe, di fatto, la prima alternativa a Chiesa sulla fascia offensiva di destra.

A proposito di attaccanti - prosegue Tuttosport - occhio ad Andrea Pinamonti. Anche il centravanti del Genoa è sul taccuino del ct sebbene la concorrenza sia assai agguerrita: inscalfibili Immobile e Belotti, l'incognita Balotelli, poi Lasagna e Inglese sono potenzialmente tutti davanti a lui, ma lo scopo è appunto quello di far respirare l'aria di Coverciano “in prospettiva”. Quella di una Nazionale che ha già abbassato l'età media a 26,3 anni di età.