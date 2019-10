Tonali: "Pirlo, De Rossi o Gattuso? Mix sarebbe top. Metto grinta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, centrocampista della Nazionale Italiana, ha parlato a Rai Sport al termine della sfida contro il Liechtenstein. "È un'emozione bellissima, non capita a tutti di giocare per la Nazionale. Poi quei trenta secondi lì prima di entrare... lo avevo immaginato ma non lo sapevo in anticipo. Conoscevo già molti compagni, con qualcuno avevo già giocato contro. Tutti mi hanno dato una mano".

Quest'Italia ha spazio per un Tonali titolare? "Questo si vedrà partita dopo partita, non voglio dire niente, ma mai dire mai nel calcio. Speriamo succeda".

Rispetto al club cos'è cambiato? "Il modulo, i tempi e i modi di giocare, c'è molta più velocità in Nazionale. La posizione in campo è sempre la stessa".

Quali sono le sue caratteristiche? Pirlo, Gattuso e De Rossi... "Difficile dirlo, un mix di tutto sarebbe il top. Ho sempre messo tanta grinta in campo, per questo mi rispecchio un po' in Gattuso. Mi prendo un po' di tutto? Esagerato ma sì".