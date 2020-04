Toni deluso dagli attaccanti italiani: "Tolto Immobile, non ce n'è uno che superi i 15 gol"

In una diretta Instagram con l'attivissimo Christian Vieri, l'ex attaccante di Verona, Roma, Fiorentina e non solo, Luca Toni, non ha avuto parole tenere per la nuova generazione di attaccanti: "Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendevamo per il culo. Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c'è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema"