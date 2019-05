TOP 100 TMW - Al quarto posto c'è Zapata

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al terzo posto c'è l'attaccante dell'Atalanta, Duvan Zapata

TERZO POSTO - DUVAN ZAPATA

Atalanta - Media Voto: 6,46

Straordinaria stagione per Duvan Zapata, arrivato la scorsa estate per 6 milioni di euro: prestito biennale, quindi l'anno prossimo saranno altri 6 milioni, più dodici al 30 giugno 2020, quando l'Atalanta lo riscatterà, mettendolo poi sul mercato. In questa annata sono già arrivate proposte club della Premier e dalla Cina, con i Percassi che hanno deciso di mantenere l'ossatura e non cederlo a metà stagione, guadagnando l'accesso alla Champions League. Futuro da vedere, presente da scrivere: 28 gol in tutte le competizioni, 12 assist. Non male per chi ha iniziato con il freno a mano tirato, almeno fino a novembre, quando ha segnato il primo gol in campionato al Bologna. Annata da incorniciare, come quella nerazzurra.