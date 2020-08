TOP 100 TMW - Bentancur, il futuro è qui. Cengiz, si può dare di più. Posizioni dalla 90^ alla 86^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 90 alla 86:

90 - RODRIGO BENTANCUR

Juventus, media voto: 6.12

Il futuro è già qui. L'uruguaiano, che sia l'erede designato o meno di Pjanic, si prende la scena con una stagione in costante crescita. Duttile, pulito, coriaceo: qualità e quantità, come si suol dire. Unica pecca: gli manca il gol.

89 - MATTIA ZACCAGNI

Hellas Verona, media voto: 6.12

Aveva già assaggiato la Serie A in due occasioni, sempre con l'Hellas, ma giocando troppo poco per essere giudicato. Juric gli dà fiducia immediatamente, alla seconda giornata è già titolare e non viene (quasi) mai tolto dall'undici iniziale. Bravo in fase di suggerimento, può migliorare a livello realizzativo.

88 - DAVIDE FARAONI

Hellas Verona, media voto: 6.13

È uno dei simboli dell'Hellas di Juric. Da eterno incompiuto a certezza sulla corsia destra, dove ara la fascia e prende anche confidenza col gol. Segna in cinque occasioni e crea molto per i compagni di squadra.

87 - TIMOTHY CASTAGNE

Atalanta, media voto: 6.13

Meno appariscente di Gosens, fa della duttilità la sua forza. Impiegato sia a destra che a sinistra con risultati sempre soddisfacenti.

86 - CENGIZ ÜNDER

Roma, media voto: 6.13

Ci si aspettava di più dal turco, alla sua terza stagione in giallorosso. I problemi al bicipite femorale gli fanno saltare la prima parte della stagione, le scelte tecniche di Fonseca il finale di campionato. Partenza illusoria col gol al Genoa, nel complesso gioca 18 partite comunque positive ma non abbastanza per quello che può dare.