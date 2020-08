TOP 100 TMW - Borja e Veloso sempreverdi. Calo di Mertens. Posizioni dalla 65^ alla 61^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 65 alla 61:

65 - BORJA VALERO

Inter, media voto: 6.18

Alla faccia del "bollito". Lo spagnolo al terzo anno in nerazzurro sfodera la sua migliore stagione. Grazie ad Antonio Conte trova una seconda giovinezza e per il tecnico è "San Borja Valero". Viene persino preferito a Eriksen, dando maggiori garanzie in fase di pressing. Trova anche la via del gol in un paio di occasioni.

64 - MUSA BARROW

Bologna, media voto: 6.18

Il Bologna ci scommette dopo una stagione flop all'Atalanta. Il gambiano si rilancia, trova confidenza col gol (saranno in totale 9) e si mette in mostra anche in fase d'appoggio. Dopo una prima parte di stagione in naftalina esce fuori alla distanza. Ora deve confermarsi, è atteso la prossima stagione alla prova della maturità.

63 - DARKO LAZOVIC

Hellas Verona, media voto: 6.18

Altro elemento sorprendente dell'Hellas Verona. Mai convincente nelle stagioni al Genoa, dove la media complessiva era inferiore al 6, a Verona trova l'ambiente ideale per esprimersi. 3 gol e 7 assist e grande continuità nelle prestazioni. Molla la presa solo nel finale, quando non c'è più nulla da chiedere alla stagione.

62 - MIGUEL VELOSO

Hellas Verona, media voto: 6.19

Arriva da svincolato, a 33 anni e dopo anni in cui gli infortuni lo hanno condizionato. Trova una verve mai vista a Genova, riuscendo persino a trovare per 3 volte la via del gol, tante quante ne ha realizzate in 5 anni con i rossoblù. Tatticamente non si discuteva nemmeno prima.

61 - DRIES MERTENS

Napoli, media voto: 6.20

Miglior giocatore della stagione 2016-17, è ben lontano dai picchi di tre anni fa. Quest'ultima stagione è condizionata dall'andamento in generale negativo sotto la gestione Ancelotti e dal tira e molla sul rinnovo. Solo 9 gol in campionato, che sommate alle 7 nelle coppe gli permettono di diventare il miglior marcatore all time della storia del Napoli.