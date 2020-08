TOP 100 TMW - Chiesa in doppia cifra, Locatelli fa le cose per bene. Posizioni dalla 70^ alla 66^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 70 alla 66:

70 - MARCELO BROZOVIC

Inter, media voto: 6.17

Qualità ed esperienza in un centrocampo giovane come quello nerazzurro. Raramente in giornata no, si è distinto quest'anno nel derby di ritorno, avviando la clamorosa rimonta. Chiude bene la stagione senza farsi condizionare dagli eventi extra-campo.

69 - FEDERICO CHIESA

Fiorentina, media voto: 6.18

Trattenuto dalla nuova proprietà, fa un passo indietro rispetto alla passata stagione a livello di prestazioni, anche se ha l'attenuante di giocare in un ruolo non suo. Riesce per la prima volta ad andare in doppia cifra e chiude il campionato in crescendo.

68 - MARCO SILVESTRI

Hellas Verona, media voto: 6.18

Prima stagione da titolare in Serie A. Destinato a raccogliere molti palloni dalla rete, è invece fra i portieri meno battuti anche per meriti suoi. Mai un'insufficienza piena, al contrario sforna prestazioni anche di grande livello. Su tutte la partita contro la Lazio, terminata 0-0 grazie ai suoi interventi.

67 - MANUEL LAZZARI

Lazio, media voto: 6.18

Parte a rilento, inevitabile scotto da pagare quando si passa dalla tranquilla piazza di Ferrara alle pressioni romane. La carburazione parte da novembre e coincide con la crescita esponenziale della squadra. Diventa una certezza sulla corsia di destra, diventandone unico proprietario.

66 - MANUEL LOCATELLI

Sassuolo, media voto: 6.18

L'ex Milan ha trovato al suo secondo anno di Sassuolo la maturazione. Prestazioni ben più convincenti e personalità. E le sirene di mercato (Juventus) iniziano a suonare.