TOP 100 TMW - Cuadrado si rilancia da terzino, Belotti trascina il Toro. Posizioni dalla 100^ alla 96^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 100 alla 96:

100 - HAMED JUNIOR TRAORE

Sassuolo, media voto: 6.09

L'ivoriano prosegue il suo percorso di crescita nella tranquilla Sassuolo. Migliora anche a livello realizzativo, dove trova 4 reti. Buonissima prima parte di stagione, cala nel post lockdown nonostante il filotto di risultati dei neroverdi.

99 - JUAN GUILLERMO CUADRADO

Juventus, media voto: 6.10

In una Juventus che deve fronteggiare il problema terzini, il colombiano è la piacevole rivelazione. Si adatta bene, diventando un perno sulla corsia di destra, sacrificando il suo contributo in fase realizzativa ma dando una mano anche in chiave assist. 33 presenze complessive, il turnover non lo tocca.

98 - BRUNO PERES

Roma, media voto: 6.10

Rivelazione della seconda parte di stagione della Roma. Il suo rientro dal Brasile è manna per i giallorossi che pronti-via devono rinunciare a Zappacosta per un brutto infortunio e salutano Florenzi che non è mai entrato nelle grazie di Paulo Fonseca. Al contrario, l'ex Torino sotto la guida del portoghese si rilancia sfoderando prestazioni via via più convincenti e togliendosi anche lo sfizio di segnare una doppietta.

97 - ANDREA BELOTTI

Torino, media voto: 6.10

Per lunghi tratti della stagione prende il Torino in spalla ed evita ai granata una stagione persino peggiore di quella che è stata. Segna 16 reti, al ritorno del campionato va in gol per sette partite consecutive e si sbatte come pochi.

96 - FILIPPO FALCO

Lecce, media voto: 6.10

È il giocatore dal maggior tasso tecnico del Lecce, non a caso sulle spalle porta la numero 10. Non sempre è titolare, anzi. Ma quando entra riesce spesso a cambiare il volto della squadra: su tutte la partita dell'andata contro il Genoa, dove con un assist e un gol porta i salentini dalllo 0-2 al 2-2. Dimostra di poter valere la Serie A.