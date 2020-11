TOP 100 TMW - Da Lapadula a Ibrahimovic, la classifica completa. Il Milan domina la scena

Sette giornate di campionato, prime indicazioni. Questa è la classifica dei 100 migliori giocatori di Serie A per rendimento, secondo la media voti della redazione di Tuttomercatoweb. La classe non ha età, verrebbe da dire leggendo le prime posizioni che vedono il 39enne Zlatan Ibrahimovic al primo posto, seguito dal 35enne Cristiano Ronaldo. E non mancano in generale gli Over 30 nelle prime posizioni, come il Papu Gomez, Caputo, Mkhitaryan, Pedro. È il Milan, e non poteva essere altrimenti, la squadra rappresentata con ben 11 giocatori in classifica, seguito da Napoli e Roma a quota 10. Juventus leggermente meglio dell'Inter (8 a 7), Sassuolo (8) ed Hellas Verona (7) persino meglio dell'Atalanta, con 6 rappresentanti insieme al Cagliari. Clamorosamente deludente la Lazio, che fra i migliori 100 ha solamente Caicedo e Lazzari e in questo senso hanno incredibilmente fatto meglio gli aquilotti dello Spezia. Crotone unica squadra assente.

1. IBRAHIMOVIC (Milan) 7.40

2. CRISTIANO RONALDO (Juventus) 7.25

3. MURIEL (Atalanta) 7.13

4. POLITANO (Napoli) 7.00

5. GOMEZ (Atalanta) 6.86

6. LOZANO (Napoli) 6.83

7. CAPUTO (Sassuolo) 6.75

8. SILVESTRI (Hellas Verona) 6.64

9. KESSIE (Milan) 6.64

10. MKHITARYAN (Roma) 6.64

11. PEDRO (Roma) 6.64

12. LOCATELLI (Sassuolo) 6.64

13. INSIGNE (Napoli) 6.63

14. NZOLA (Spezia) 6.63

15. KULUSEVSKI (Juventus) 6.60

16. LEAO (Milan) 6.60

17. DZEKO (Roma) 6.60

18. DJURICIC (Sassuolo) 6.60

19. KOULIBALY (Napoli) 6.58

20. MIRANTE (Roma) 6.58

21. SPINAZZOLA (Roma) 6.58

22. BERARDI (Sassuolo) 6.58

23. FREULER (Atalanta) 6.50

24. ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.50

25. LUKAKU (Inter) 6.50

26. OSIMHEN (Napoli) 6.50

27. VERRE (Sampdoria) 6.50

28. SORIANO (Bologna) 6.43

29. KJAER (Milan) 6.43

30. VERETOUT (Roma) 6.43

31. BELOTTI (Torino) 6.43

32. BARAK (Hellas Verona) 6.42

33. BARELLA (Inter) 6.42

34. PEZZELLA (Parma) 6.42

35. LUKIC (Torino) 6.42

36. MORATA (Juventus) 6.40

37. SCAMACCA (Genoa) 6.38

38. GABBIA (Milan) 6.38

39. JOAO PEDRO (Cagliari) 6.36

40. SOTTIL (Cagliari) 6.36

41. SAELEMAEKERS (Milan) 6.36

42. HATEBOER (Atalanta) 6.33

43. PERIN (Genoa) 6.33

44. HAKIMI (Inter) 6.33

45. DANILO (Juventus) 6.33

46. MANOLAS (Napoli) 6.33

47. ZAPPA (Cagliari) 6.30

48. CAICEDO (Lazio) 6.30

49. BRAHIM DIAZ (Milan) 6.30

50. HYSAJ (Napoli) 6.30

51. CALABRIA (Milan) 6.29

52. CALHANOGLU (Milan) 6.29

53. CONSIGLI (Sassuolo) 6.29

54. LAUTARO MARTINEZ (Inter) 6.29

55. MANCINI (Roma) 6.29

56. NANDEZ (Cagliari) 6.29

57. QUAGLIARELLA (Sampdoria) 6.29

58. THORSBY (Sampdoria) 6.29

59. RICCI (Spezia) 6.25

60. KARAMOH (Parma) 6.25

61. OSPINA (Napoli) 6.25

62. PROVEDEL (Spezia) 6.25

63. SZCZESNY (Juventus) 6.25

64. CANDREVA (Sampdoria) 6.25

65. RAMSEY (Juventus) 6.25

66. DE PAUL (Udinese) 6.21

67. MILENKOVIC (Fiorentina) 6.21

68. AUDERO (Sampdoria) 6.21

69. BIRAGHI (Fiorentina) 6.21

70. IBANEZ (Roma) 6.21

71. SIMEONE (Cagliari) 6.21

72. VIDAL (Inter) 6.21

73. FARAONI (Hellas Verona) 6.20

74. GOSENS (Atalanta) 6.20

75. LAZZARI (Lazio) 6.20

76. ROVELLA (Genoa) 6.20

77. AGUDELO (Spezia) 6.20

78. DONNARUMMA (Milan) 6.17

79. CUADRADO (Juventus) 6.17

80. RABIOT (Juventus) 6.17

81. MERTENS (Napoli) 6.17

82. DRAGOWSKI (Fiorentina) 6.14

83. SEPE (Parma) 6.14

84. SPORTIELLO (Atalanta) 6.14

85. CRAGNO (Cagliari) 6.14

86. SAMIR (Udinese) 6.14

87. PELLEGRINI (Roma) 6.14

88. CASTROVILLI (Fiorentina) 6.14

89. AYHAN (Sassuolo) 6.13

90. KARSDORP (Roma) 6.13

91. LOPEZ (Sassuolo) 6.13

92. YOUNG (Inter) 6.13

93. COLLEY (Hellas Verona) 6.13

94. BAKAYOKO (Napoli) 6.13

95. DEFREL (Sassuolo) 6.13

96. GAGLIARDINI (Inter) 6.13

97. REBIC (Milan) 6.13

98. FAVILLI (Hellas Verona) 6.13

99. DIMARCO (Hellas Verona) 6.10

100. LAPADULA (Benevento) 6.10