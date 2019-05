TOP 100 TMW - Dal 20° al 16°: il regno delle ali offensive

© foto di Federico Gaetano

TOP 100 TMW - Dal 20° al 16°: tre torinisti e due portieri (Gaetano Mocciaro)

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 20^ alla 16^.

20 - JOAQUIN CORREA

Lazio, media voto: 6.28

Straordinario nella cavalcata in Coppa Italia, dove è stato protagonista assoluto con caparbietà e velocità, ottimo anche nell'annata, forse un po' anonima e in controtendenza, della Lazio. Solo cinque le reti in campionato, ma una valanga di assist (nove) e tante giocate di qualità. Solo quattro lievi insufficienze, nessun voto dal 5 o inferiore.

19 - IAGO FALQUE

Torino, media voto: 6.28

Lo spagnolo incappa in una stagione con qualche infortunio di troppo ma, quando gioca, ha la capacità di prendere voti alti se non altissimi. Stessa media voto di Correa, stesso numero di insufficienze (4) e sempre tutte lievi, per 5,5. Un gol in più dell'argentino, qualche assist in meno.

18 - GERVINHO

Parma, media voto: 6.29

Una freccia nera che ha due volti. Grandiosa quando è in forma, riesce a esplodere i cavalli delle gambe, un po' deludente - e prevedibile - quando non riesce ad accelerare. Il suo è comunque il gol più bello della Serie A: una cavalcata contro il Cagliari a saltare tutti i difensori, sparando con rabbia in rete. Quando abbassa i giri lo fa anche il Parma.

17 - MARIO MANDZUKIC

Juventus, media voto: 6.30

Bravissimo nella prima parte di annata, dove con i suoi gol traccia il solco in cui la Juventus si adagia per il resto dell'annata, un po' ectoplasmatico da febbraio in poi, complice qualche problemino muscolare di troppo. Nove gol e sette assist in stagione, solamente venticinque presenze proprio per gli infortuni di cui sopra.

16 - FEDERICO CHIESA

Fiorentina, media voto: 6.31

Unico interprete sopra le righe della stagione viola, deludente sotto ogni punto di vista, anche in un'ultima partita che dà la salvezza, ma non l'onore delle armi. Pochi gol, solamente sei, ma tante corse e tanti falli guadagnati. Spezza le partite come faceva Lavezzi, per esplodere dovrà segnare con più continuità.