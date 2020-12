TOP 100 TMW - Mkhitaryan all'undicesimo posto, può fare anche il centravanti

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

All’undicesimo posto c'è HENRIKH MKHITARYAN (media voto 6,57)

Andamento altalenante per il centrocampista della Roma, spesso insufficiente o appena sufficiente, ma anche più di una volta decisivo per fare la differenza sia in zona gol che con gli assist. Quando si accende difficilmente i giallorossi sono arrestabili, altrimenti soffre le lune dei compagni di squadra. Spesso fa da centravanti ombra quando Dzeko e Borja Mayoral sono fuori (per covid o infortuni) e qualche volta mostra tutte le sue qualità tecniche adattandosi bene. Così nelle quattordici giocate ha la grande media di un gol ogni due partite - sette totali - più sei assist, entrando quindi direttamente in tredici reti. Discreto anche in Europa League, con una rete e due assist. Però con pochissimi minuti a disposizione, solamente 191.

Serie A

14 partite, 7 gol, 6 assist, 1.241 minuti

Europa League

5 partite, 1 gol, 2 assist, 191 minuti

I voti di TMW in campionato

Verona-Roma 5,5

Roma-Juventus 7

Udinese-Roma 6

Roma-Benevento 7

Milan-Roma 5,5

Roma-Fiorentina 7

Genoa-Roma 8,5

Roma-Parma 7,5

Napoli-Roma 5

Roma-Sassuolo 5,5

Bologna-Roma 8

Roma-Torino 7

Atalanta-Roma 6,5

Roma-Cagliari 6

Media voto: 6,57