TOP 100 TMW - Sensi alla riscossa, Szczesny sempre decisivo. Posizioni dalla 66^ alla 70^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 66 alla 70:

66 - GAETANO LETIZIA (Benevento) 6,17

Gol pesanti, spinta costante sulla fascia destra. Se il Benevento di Pippo Inzaghi sorprende è anche grazie alle prestazioni del suo terzino, protagonista assoluto in questo avvio di stagione. Tre reti in quattordici partite, quattro 7 e un 7,5 in pagella. Un avvio da sogno.

67 - ROBERTO SORIANO (Bologna) 6,17

I suoi voti si legano spesso alle reti (tante) che riesce a segnare. Mihajlovic ha saputo esaltarne le qualità: inserimenti senza palla e conclusioni dalla distanza sono ormai il suo marchio di fabbrica e gli hanno permesso di incidere più degli attaccanti. Quando è in giornata no, però, ne risente tutta la squadra ed è l'unica pecca.

68 - IVAN ILIC (Hellas Verona) 6,16

Due giorni fa è andato a segno contro l'inter, di rapina e come un vero centravanti. Nel Verona di Juric tutti i giocatori devono essere in grado di ricoprire più posizioni, e così anche il ragazzo arrivato in prestito dal Manchester City ha giocato come mediano, trequartista, difensore e punta. Quasi sempre con ottimi risultati.

69 - STEFANO SENSI (Inter) 6,16

Oltre al filotto di vittorie, la notizia più bella per Antonio Conte nelle ultime settimane è stata certamente il pieno recupero di Stefano Sensi. Un giocatore che ha caratteristiche uniche e che all'Inter è mancato tantissimo nella fase cruciale, quando i nerazzurri sono stati estromessi dalle coppe europee. Dopo un lungo calvario, l'ex Sassuolo è pronto a riprendersi il posto da mezzala/trequartista e a conquistare la Nazionale.

70 - WOJCIECH SZCZESNY (Juventus) 6,16

Nella Juve che alterna ottimi risultati a inspiegabili passaggi a vuoto, il portiere polacco è stato più volte decisivo e ha rimandato in più di un'occasione la prima sconfitta in campionato. Non ci è riuscito contro la Fiorentina, nonostante alcune belle parate. Sempre tra i migliori, non soffre la concorrenza di Buffon, agguerrito a dispetto dell'età.