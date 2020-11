TOP 100 TMW - Sul gradino più alto c'è Re Zlatan. Ibrahimovic è il migliore di questo avvio

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al primo posto troviamo Zlatan Ibrahimovic.

Non poteva che esserci lui, il trascinatore della capolista. Quello che per la Lega Serie A è stato il miglior giocatore del mese di ottobre è anche, fin qui, il miglior giocatore del campionato.

Zlatan Ibrahimovic è il leader riconosciuto e riconoscibile di un Milan che prima del suo arrivo sembrava squadra con davvero pochi punti in comune rispetto alla squadra attuale, anche se l'ossatura della squadra è rimasta grossomodo la stessa.

Segna, fa segnare, intimorisce gli avversari, alza il livello di competititivà all'interno del gruppo. A 39 anni, si conferma uno dei migliori attaccanti di sempre. Ora più che mai, si sta consacrando come una leggenda.

I numeri di Ibrahimovic in questo avvio di stagione

Serie A

5 presenze, 8 gol, un assist vincente. 450 minuti giocati

Europa League

4 partite, un gol, un assist vincente. 263 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Milan-Bologna 7.5

Inter-Milan 7.5

Milan-Roma 7

Udinese-Milan 8

Milan-Hellas Verona 7

Media voto: 7.4