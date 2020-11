TOP 100 TMW - Un gol ogni 48 minuti: Ronaldo è 2°. Senza di lui è un'altra Juve

vedi letture

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al secondo posto troviamo Cristiano Ronaldo.

C'è una Juventus con Cristiano Ronaldo e un'altra senza il campione portoghese. E le due squadre, numeri alla mano, sembrano davvero avere pochi punti in comune.

Pazzesco il modo in cui l'attaccante bianconero riesce a incidere sul rendimento offensivo della squadra: in campionato viaggia con una media di un gol ogni 48 minuti e la squadra con una media di quasi tre gol a partita. Senza di lui, la media realizzativa dei bianconeri si abbassa un gol.

Con lui, la squadra bianconera non ha mai perso. Senza di lui, ha vinto una sola volta. Insomma, in questo caso i numeri dicono veramente tutto: la Juventus ha bisogno di Cristiano Ronaldo come di nessun altro. Ora più che mai.

I numeri di Cristiano Ronaldo in questo avvio di stagione

Serie A

4 presenze, sei reti. 290 minuti disputati.

Champions League

Una presenza, un assist vincente. 90 minuti disputati

I voti di TMW in campionato

Juventus-Sampdoria 7

Roma-Juventus 7.5

Spezia-Juventus 7.5

Lazio-Juventus 7

Media voto: 7.25