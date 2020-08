TOP 100 TMW - Zaniolo e Donnarumma, presente e futuro azzurro. Posizioni dalla 35^ alla 31^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 35 alla 31:

35 - NICOLO ZANIOLO

Roma, media voto: 6.27

L'anno della consacrazione è rimandato alla prossima stagione. Colpa del brutto infortunio rimediato a gennaio contro la Juventus: rottura del crociato che gli fa perdere sei mesi e virtualmente gli Europei. Il COVID e la conseguente pausa di tre mesi gli permettono di ripresentarsi per il finale di stagione, giocando spezzoni di gara e riuscendo anche a trovare la via del gol. Lo Zaniolo pre-infortunio aveva fatto vedere cose davvero interessanti, tra accelerazioni, assist e gol. A Firenze prima di Natale la partita perfetta.

34 - JUAN MUSSO

Udinese, media voto: 6.28

Uno dei migliori portieri della Serie A, ormai una certezza e persino un lusso per un'Udinese ancora una volta coinvolta nella lotta per non retrocedere. Toglie spesso le castagne dal fuoco con prestazioni ben oltre la sufficienza.

33 - GIANLUIGI DONNARUMMA

Milan, media voto: 6.28

A soli 21 anni è già una certezza a livello non solo italiano. Una stagione nella quale riesce a non rimediare nessuna insufficienza piena, continuando con grande velocità il suo percorso di crescita e divenendo ormai un leader della squadra, con una fascia da capitano a certificarne ormai lo status. Il 2019-20 lo consacra come pararigori: ben 4 conclusioni dal dischetto neutralizzate.

32 - GAETANO CASTROVILLI

Fiorentina, media voto: 6.29

Tra le note liete della Fiorentina, nelle prime giornate di campionato si rivela come una delle più interessanti novità del panorama italiano. Basti pensare che nelle prime 11 giornate le sue prestazioni non scendono sotto il 6.5. Da disastro di Cagliari in poi cambia tutto, rimanendo vittima della crisi di gioco e di risultati della squadra. Nella seconda parte del torneo offre prestazioni accettabili, se non ai livelli dell'inizio.

31 - DOUGLAS COSTA

Juventus, media voto: 6.29

Sembra l'uomo perfetto per il 4-3-3 di Sarri e invece alla terza giornata si fa male e non lo si vede per tantissimo tempo. Quando torna è cambiato il modulo e per lui non c'è più spazio, se non a partita in corso per spaccarla con le sue accelerazioni. Cosa che peraltro gli riesce anche bene.