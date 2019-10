Top 50 di Serie A - 10° posto per Mertens: Ciro è il faro del Napoli

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

10 - DRIES MERTENS

Napoli, media voto 6,67

È l'attaccante belga a inaugurare la nostra top ten. Il migliore del Napoli, per distacco, negli alti e bassi che hanno caratterizzato questa prima parte di stagione della squadra guidata da Carlo Ancelotti. In panchina soltanto nella trasferta di Lecce, Ciro non ha ancora allontanato le nubi dal suo futuro (anzi, il rinnovo sembra davvero cuocersi a fuoco troppo lento), ma nelle altre gare ha (quasi) sempre fatto la differenza.

Partenza col botto: gol e assist nel rocambolesco 4-3 di Firenze, una gara perfetta per gli attaccanti e che ha mandato in brodo di giuggiole anche il non più falso nove. È il giocatore del Napoli che ha segnato di più (4 reti) ed è quello che con maggior insistenza cerca la porta (3,8 tiri a gara). Affonda anche lui nella brutta gara di ieri contro il Torino, ma per scalare posizioni la squadra di De Laurentiis può sempre affidarsi a lui.

Il campionato di Mertens

Presenze: 6

Minuti giocati: 524

Gol: 4

Assist: 1

Miglior voto: 7,5 vs Fiorentina

Peggior voto: 5,5 vs Torino