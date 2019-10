Top 50 di Serie A - Duvan Zapata al 2° posto. Il colombiano è inarrestabile

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

2 - DUVAN ZAPATA

Atalanta, media voto 6,86

Una forza della natura. Dopo i 23 gol della scorsa stagione, Duvan Zapata ha ripreso ininterrotto (e indisturbato) a seminare il panico tra le difese di Serie A. Il gioco di Gasperini lo valorizza, e lui valorizza i compagni, perché ai 6 gol si accompagnano i 3 assist. Numeri da campione assoluto.

Rimpianto Napoli? Viste le difficoltà delle prime punte degli azzurri di Ancelotti, il dubbio c'è sempre. Certo, il colombiano di oggi è molto diverso da quello visto (più o meno) con la maglia del Napoli. Oggi segna con grandissima continuità, però. E da quando si è sbloccato, proprio contro la sua ex squadra, a dicembre 2018, non si è mai fermato.

Il campionato di Zapata

Presenze: 7

Minuti giocati: 514

Gol: 6

Assist: 3

Miglior voto: 8 vs Roma

Peggior voto: 5,5 (due partite)