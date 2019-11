Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. All'ottavo posto troviamo Paulo Dybala:

OTTAVO POSTO - PAULO DYBALA (Juventus) 6,67

La prestazione e il capolavoro contro il Milan oltre ad aver mantenuto la Juventus al comando della classifica hanno fatto volare la Joya nella Top 10 dei migliori giocatori della Serie A. L'argentino è altra cosa rispetto all'ultima versione dell'era Allegri, lontano dalla porta e intristito. Nonostante la concorrenza solo due volte è rimasto in panchina per tutta la partita, dando il suo contributo fra reti e assist in cinque occasioni. La panchina nell'ultimo turno sembra avergli fatto bene: in pochi minuti contro il Milan ha creato scompiglio tirando fuori dal cilindro una vera e propria perla. E pensare che doveva essere cedeuto in estate.

Il campionato di Dybala

Presenze: 10

Reti: 3

Assist: 2

Minuti giocati: 610'

Miglior voto: 7,5 (contro il Milan)

Peggior voto: 6 (contro il Napoli)