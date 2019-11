TOP 50 TMW - Olsen e Candreva riabilitati. Posizioni dalla 20^ alla 16^

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Ecco le posizioni dalla 20^ alla 16^.

20 - LORENZO PELLEGRINI (Roma) 6,50

Fermo da fine settembre, è stato fra i migliori giocatori di Paulo Fonseca nelle prime sei giornate. Devastante soprattutto nella partita contro il Sassuolo, dove ha messo lo zampino in tre delle quattro reti segnate.

Presenze: 6. Reti: 0. Assist: 4. Minuti giocati: 5147'.



19 - DEJAN KULUSEVSKI (Parma) 6,50

19 anni appena ma si è preso già la scena, a Parma. E il rimpianto, in Emilia, è quello di averlo in prestito secco. È di proprietà dell'Atalanta ma le sue prestazioni ormai hanno mosso l'interesse delle big. Classe da vendere, è fra i migliori assist-man di questo campionato.

Presenze: 12. Reti: 2. Assist: 5. Minuti giocati: 993'.



18 - ANTONIO CANDREVA (Inter) 6,50

Uno dei simboli della nuova era Conte. Capro espiatorio dei tifosi dell'Inter, per non dire oggetto di scherno, l'esterno si sta riabilitando sotto la guida del suo ex commissario tecnico, panchinando il nuovo acquisto Lazaro. Perfetto come esterno a tutta fascia, segna e fa segnare.

Presenze: 10. Reti: 2. Assist: 1. Minuti giocati: 621'.



17 - ROBIN OLSEN (Cagliari) 6,50

Il reietto della Roma, che prima lo ha messo in disparte nel corso della stagione, infine tentato invano di cederlo fra Inghilterra e Francia, sta trovando il suo rilancio in Sardegna. L'infortunio di Cragno si è rivelato un'opportunità per tutti: il giocatore, riabilitato; la Roma, che se lo vede valorizzato e il Cagliari, che vola in campionato.

Presenze: 11. Reti subite: 11. Minuti giocati: 990'

16 - NAHITAN NANDEZ(Cagliari) 6,50

Avrà pure mal di pancia, ma che impatto. E si capisce perché al Boca Juniors sia stato così amato dai tifosi. L'uruguayano non è solo garra, ma ha un ruolo attivo anche nella costruzione del gioco.

Presenze: 12. Reti: 1. Assist: 3. Minuti giocati: 915'