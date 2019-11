Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al decimo posto troviamo Arkadiusz Milik:

DECIMO POSTO - ARKADIUSZ MILIK (Napoli) 6,58

Entra al pelo in classifica per numero minimo di partite giocate. Nelle quali trova una continuità realizzativa impressionante: quattro partite consecutive prima che l'ennesimo problema fisico lo mettesse fuori causa per l'ultima partita. Terminata 0-0, ad evidenziare quanto sia importante per i partenopei. Un centravanti che, se libero da guai fisici può garantire almeno 20 reti e che quest'estate sembrava destinato nella migliore delle ipotesi a fare panchina a Mauro Icardi. In questo inizio stagione in Serie A, dopo una partenza non certo bruciante (un 6 e un 5,5) e due panchine consecutive, ha visto la sua media impennarsi col culmine raggiunto contro l'Hellas Verona, che gli è valso un 8.

Il campionato di Milik

Presenze: 6

Reti: 5

Assist: 0

Minuti giocati: 432'

Miglior voto: 8 (contro l'Hellas Verona)

Peggior voto: 5.5 (contro il Cagliari)