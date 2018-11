TOP NEWS Ore 20 - Milan, Musacchio k.o.. Napoli su Denis Suarez

Zinedine Zidane è il nome designato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'accordo con il tecnico francese sarebbe già stato raggiunto: secondo Don Balon, l'ex mister del Real Madrid potrebbe portare in dote Paul Pogba, suo pupillo e sogno di mercato dei...

Juve, Zidane è l'erede di Allegri. E in dote può portare Pogba

Sassuolo, Marlon: "Qui come a casa. Felice se mi chiamerà una big"

Napoli, dalla Spagna: possibile affondo a gennaio per Denis Suarez

Babel sulla Fiorentina: "Non ne so niente ma parlerò col Besiktas"

Milan, altra tegola: Musacchio out 6-8 settimane per lesione al crociato

Milan, Benatia in prestito a gennaio con obbligo di riscatto

