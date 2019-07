Torino, 20 milioni più Baselli per arrivare a Verdi e Mario Rui

© foto di Federico Gaetano

Il Torino non molla Simone Verdi. I granata sono a caccia di rinforzi da affidare a mister Walter Mazzarri per la prossima stagione, visto anche l'impegno a fine mese che si chiama Europa League. In cima alla lista dei desideri del presidente Cairo c'è l'attaccante del Napoli oltre e Mario Rui ma i partenopei non sono disposti a cedere a cuor leggero i due giocatori.

Baselli la chiave - C'è però una possibilità che potrebbe aprire ad una doppia cessione per gli azzurri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il presidente De Laurentiis potrebbe inserire nella trattativa Baselli, valutato dal Toro 20 milioni. Con l'aggiunta di altri 20 milioni da parte del numero uno dei piemontesi Cairo, ecco che l'operazione potrebbe anche andare in porto.