© foto di PhotoViews

Sorpresa sul mercato del Torino: secondo Il Messaggero nella sua edizione online, sarebbe in crescita la voce a proposito del futuro di Radja Nainggolan ai granata. In vista del possibile ripescaggio in Europa League, i granata pensano a un colpo importante: l'Inter sarebbe disposta a cederlo anche in prestito e a pagare metà ingaggio.