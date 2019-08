Torino, Aina: "Felice del riscatto. Ora l'Europa, ce la siamo meritata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Torino Channel, l'esterno del Torino Ola Aina parla così del suo secondo anno in granata: "Sono stato accolto molto bene dai miei compagni al mio rientro, la cosa mi rende felice. Mi mancava tutto, loro, il Toro, la città, dopo delle vacanze brevi e intense con la famiglia sono pronto a ricominciare".

Obiettivi: "Devo migliorare nella fase conclusiva dell'azione, e sono convinto di poterci riuscire. Sto lavorando intensamente per farmi trovare pronto quando servirà. Il nostro è un gruppo molto forte, sarà difficile trovare spazio ma farò del mio meglio per riuscirci, ringrazio la società per aver esercitato il riscatto dl Chelsea. Ora siamo in Europa e ce la siamo meritata, perché per arrivarci ci siamo impegnati tantissimo ed ora vogliamo entrare nei gironi. Mazzarri ha una bella opinione di me, sono felice che abbia deciso di portarmi a Minsk".