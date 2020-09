Torino, allarme coronavirus: seduta annullata. E tampone per Cairo dopo la positività di ADL

vedi letture

Tutti chiusi in albergo, almeno fino a nuovo ordine: in casa Torino è scattato l'allarme Coronavirus. Dopo la positività di un membro dello staff granata, Belotti e compagni si sono immediatamente sottoposti a un nuovo giro di tamponi per scongiurare il rischio di altri casi. Così, la seduta mattutina di allenamenti è stata annullata e si attendono gli esiti per capire come agire oggi pomeriggio.

Intanto, i giocatori rimangono in albergo, al Relais Santo Stefano di Sandigliano, rigorosamente in stanze singole. E, dopo la positività del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il presidente Urbano Cairo si è sottoposto al tampone: nella giornata di ieri, infatti, i numeri uno di Napoli e Torino sono stati a contatto durante l'assemblea di Lega che si è tenuta a Milano. Anche per l'editore alessandrino si aspetta l'esito del tampone.