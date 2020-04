Torino, altri due nomi sull’asse milanese: questa volta c’entra l’Inter

Tra le tante trattative che potrebbero riscaldare l’asse Milano-Torino a partire dalla prossima sessione di mercato, ci sono un paio di nomi che potrebbero essere aggiunti alla lista al punto da poterne diventare protagonisti. Tanto su un versante quanto sull’altro: non è infatti un mistero che Antonio Conte apprezzi e non poco le qualità di Armando Izzo. Il difensore napoletano è un elemento avvezzo nei meccanismi della difesa a tre e non avrebbe difficoltà ad interpretare lo stesso modulo in nerazzurro andando ad aggiungersi alle alternative a disposizione del tecnico nerazzurro nella prossima stagione, inoltre già da almeno un paio di sessioni il suo nome è tra i più caldi in prospettiva uscita da Torino e la prossima potrebbe essere la volta buona affinché l’operazione possa andare in porto. Nell’ottica di un mercato di scambi senza grosse fuoriuscite di denaro a causa della situazione economica retaggio dell’allarme CoronaVirus, attenzione al profilo di Roberto Gagliardini. Chiuso in nerazzurro da una concorrenza folta, in granata l’ex atalantino potrebbe trovare una prospettiva di rilancio da protagonista assoluto. Uno scenario di mercato ancora da concretizzarsi ma sul quale sarà bene tenere i fari accesi.