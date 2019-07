© foto di Federico Gaetano

Cristian Ansaldi, difensore del Torino, ha parlato a Sky Sport del momento che vive il gruppo granata in attesa delle gare valide per i preliminari di Europa League. "Stiamo lavorando tanto, sappiamo l'importanza di vincere le prossime gare per arrivare al girone di Europa League. Com'è il gruppo? Più maturo, siamo pronti a fare bene", ha detto.

Chi vedi cambiato rispetto alla passata stagione? "Iago Falque (ride, ndr), ha preso la maglia numero 10 e per questo ha una responsabilità in più. Ne è consapevole".