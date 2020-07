Torino, Ansaldi non si abbatte: "Stando uniti possiamo uscire da questi momenti duri"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'esterno del Torino Cristian Ansaldi ha commentato la sconfitta nel derby contro la Juventus: "Sono stato in momenti buoni e momenti duri. Però solo posso dire una cosa, in questi momenti duri è dove dobbiamo stare più insieme, perché è l'unico modo per uscire di questo momento...FORZA TORO SEMPRE. Sopratutto in questo momento brutto...".