© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine della gara vinta contro la Fiorentina: “Penso che la squadra ha fatto una grandissima partita. Soprattutto si è vista una squadra che era quello che stiamo cercando. Sono contento per il gioco, per il gol e per l’assist. De Silvestri? Ha preso solo una botta grazie a Dio, una contusione, sicuramente la prossima settimana starà bene”.