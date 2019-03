Torino, Ansaldi: "Siamo stati puniti per i nostri errori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi commenta ai microfoni del sito ufficiale del Torino il ko subito con il Bologna: "È un gran peccato perdere una partita in casa davanti ai nostri tifosi che anche stavolta si sono dimostrati fantastici. Complimenti al Bologna che ha fatto un'ottima partita, ma alla fine si può dire che noi siamo stati puniti per i nostri errori. Siamo stati meno precisi e lucidi rispetto ad altre volte e il calcio è questo, non ti perdona".

Con spirito positivo, il calciatore argentino guarda già al futuro: "Adesso occorre lavorare insieme per fare due cose: innanzitutto dobbiamo rivedere ciò che abbiamo fatto di buono nei 90' di gioco per tentare di replicare nelle prossime gare. Inoltre, dobbiamo studiare gli errori che abbiamo commesso per cercare di non ripeterli più. Dispiace che sia arrivata una sconfitta, ma il campionato non finisce certamente qui: adesso abbiamo dieci finali e le vogliamo disputare al meglio".