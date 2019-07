Torino, asse caldo con Udine e non solo

Fonte: Sportitalia

Alla ricerca della qualità e nonostante i piani possano risultare molto, troppo ambiziosi. Il Torino non ci pensa, e lavora per accontentare Mazzarri magari riuscendo ad arrivare a quello che per i parametri granata potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un top player. Ed allora oltre al piano per riportare Simone Verdi in granata, largo ai contatti su larga scala con la famiglia Pozzo. Non solo nell'ottica di comprendere l'effettiva fattibilità della complicatissima corsa a Roberto Pereyra del Watford, ma anche per capire i numeri che sarebbero comportati dal potenziale assalto a Rodrigo De Paul. Una semplice idea, lontana dall'essere anche solo messa in atto nella sua fase preliminare, ma che comunque è balenata nei tanti contatti sul fronte Torino-Udine. Ed attenzione anche al profilo di Fofana, apprezzato da diverse società tra cui il Torino va certamente inserito. Asse caldo, in attesa di sviluppi.