© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, continui a piacere molto al Torino. Il croato - si legge - avrebbe le caratteristiche giuste per aiutare la squadra granata a fare il salto di qualità che continua a mancare e a preoccupare. Oltretutto - si legge - il Torino avrebbe gli elementi giusti da scambiare: uno di questi è sicuramente Bonifazi, ma anche Zaza ha tanto mercato. Nei prossimi giorni il ds Bava proverà a imbastire una trattativa concreta dopo aver ricevuto il via libera dal suo tecnico.