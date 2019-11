© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista granata Daniele Baselli ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta contro l'Inter: "L'approccio della squadra è stato giusto. E' normale che non puoi concedere il primo gol, un errore così non esiste farlo in A a questi livelli. All'Inter poi non puoi concedere tanto perchè su due occasioni ci ha fatto due gol. E' un momento così, sembra che il pallone non voglia entrare. Non voglio giustificarmi, sono qua per dire che se vogliamo fare qualcosa di più importante dobbiamo cambiare ritmo e limare gli errori soprattutto nella fase difensiva".