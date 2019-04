Torino, Belotti pronto al salto? Giura amore ai granata ma la Roma chiama

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo alcune difficoltà, Andrea Belotti sembra aver recuperato la sua grande tenacia e la sua freddezza in area di rigore. Il Gallo infatti si è ormai sbloccato e sta trascinando il Torino anche in questo campionato. Le ottime prestazioni dell'attaccante non fanno altro che aumentare le voci riguardanti sul suo futuro. Negli anni scorsi Belotti era già stato accostato a grandi squadre ma alla fine non ha cambiato maglia, preferendo le sicurezze granata. Tuttavia ora l'ex Palermo sembra pronto al salto definitivo in una realtà diversa e le pretendenti non mancano.

La Roma sembra la squadra più interessata all'attaccante azzurro, anche molto dipenderà dalle evoluzioni societarie e dal nuovo tecnico, ma anche dall'Inghilterra parlano di un West Ham pronto ad investire su di lui. In svariate occasioni Belotti ha speso parole importanti per il Torino, giurando amore alla causa granata e sposando il progetto di Cairo ma la possibile qualificazione in Europa League potrebbe fare la differenza in questo senso.

Se infatti i granata riuscissero a rientrare nei posti europei, il futuro di Belotti potrebbe essere nuovamente colorato di granata, in caso contrario la voglia del giocatore di misurarsi con competizioni importanti e nuove potrebbe spingerlo a vestire una nuova maglia. E la capitale sembra aspettarlo...