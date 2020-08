Torino, Berenguer piace in Spagna: è nel mirino di Celta Vigo e Athletic Bilbao

Come riportato dal Corriere di Torino, tra i giocatori che si sono messi maggiormente in evidenza quest’anno in granata c’è Alejandro Berenguer. Lo spagnolo sta vivendo la sua miglior stagione al Torino e ciò non è passato inosservato all’estero, soprattutto in Spagna, dove lo stanno seguendo Celta Vigo e Athletic Bilbao. Il suo futuro andrà ponderato con attenzione, molto dipenderà dalla volontà del ragazzo.