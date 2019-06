© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Nkoulou, Djidji, Izzo e Lyanco (che comunque il Bologna vorrebbe confermare), al Torino mancherebbe un solo tassello per avere un cambio nel ruolo. In questi giorni - sottolinea Tuttosport - si è parlato di Luka Bogdan, 23 enne del Livorno cercato anche da altre società di A. La valutazione è di 4 milioni, tanti quanti ne servono per rilevare Mattia Bani dal Chievo. Un altro giocatore valutato seriamente dal Torino e già cercato in precedenza dai granata.