Torino-Bologna, le formazioni: c'è Zaza dal 1', Palacio centravanti

Sono state rese note le formazioni ufficiali del quarto incrocio di Serie A per quanto riguarda il 28° turno: dopo le gare di Cagliari, Reggio Emilia e Ferrara, tocca a Torino-Bologna, in programma tra meno di un'ora allo stadio Grande Torino. Mazzarri sceglie Zaza in campo e Iago Falque in panchina per la formazione di stasera, che varia in diversi uomini rispetto a quanto visto contro il Frosinone. Meitè preferito a Lukic al fianco di Baselli e Rincon, con Ansaldi e Aina, e non De Silvestri, sulle corsie laterali. Di seguito le scelte dei tecnici per il posticipo serale:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Zaza, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Moretti, Parigini, De Silvestri, Lukic, Berenguer, Iago Falque.

Allenatore: Mazzarri.

Tutto come da attese nel Bologna: Palacio farà il centravanti, con Destro, che non ha i novanta minuti nelle gambe, pronto a dar man forte subentrando dalla panchina. A centrocampo Dzemaili vice il ballottaggio con Poli, a Soriano il compito di equilibrare la squadra passando dal 4-3-3 in fase di non possesso al 4-2-3-1 quando si attacca.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Calabresi, Gonzalez, Mattiello, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Poli, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli.

Allenatore: Mihajlovic.