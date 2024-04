Torino, Buongiorno: “Amareggiati per la mancata vittoria. Volevamo gioire coi tifosi"

Queste le dichiarazioni del difensore dei granata Alessandro Buongiorno ai microfoni di DAZN nel post partita del derby della Mole che ha visto il Torino pareggiare 0-0 contro la Juventus.

Abbiamo visto l’abbraccio sotto la curva maratona. Come l’hai vissuto?

"Ci abbiamo messo il massimo. Abbiamo sentito l’affetto dei tifosi e li ringraziamo per questo".

Hai fatto una grande partita. Sei il difensore italiano più forte in questo momento?

"No no, io cerco semplicemente di migliorarmi sempre di più e fare il meglio che posso ma le prestazioni sono merito di tutta la squadra".

Siete usciti amareggiati. Che consapevolezza vi da questa prestazione?

"Siamo amareggiati perché volevamo regalare una gioia ai tifosi dopo una prestazione del genere".

Anche per quello che potrebbe essere l’ultimo derby in panchina per Juric?

"Se sia l’ultimo derby non lo so, ma certo volevamo vincere anche per il mister, molti di noi sono con lui da 3 anni e avevamo la voglia di vincere, non ci siamo riusciti ma ci abbiamo messo il cuore".