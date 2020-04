Torino, c'è anche Petagna nel casting per l'attacco del futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sta pensando già all'attaccante che prenderà il posto di Simone Zaza, in uscita e ancora sul taccuino del Sassuolo, club che lo conosce bene. Il primo nome in lista è quello di Andrea Petagna. La punta della SPAL ha firmato per il Napoli in vista della prossima stagione, con gli azzurri che però potrebbero anche decidere di girarlo subito ai granata per arrivare a un vecchio pallino come capitan Belotti. Secondo in lista c'è Andrea Pinamonti, giocatore che Longo stima e apprezza dai tempi del Frosinone. Infine Alberto Cerri, ora alla SPAL ma di proprietà del Cagliari.