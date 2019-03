© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Patrick Cutrone? L'attaccante del Milan ha trovato poco spazio e in estate potrebbe decidere di accettare il trasferimento, col Torino che prova ad assicurarselo per la prossima stagione. Il classe '98 interessa anche al Borussia Dortmund, mentre il club rossonero valuta una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto per chi lo porta a casa con un possibile contro-riscatto da parte della dirigenza meneghina. Il Milan, infatti, non vuole perdere il controllo su uno dei potenziali attaccanti del futuro della nazionale italiana. Cutrone - si legge sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport - avrebbe già fatto capire che la soluzione granata sarebbe gradita. Il Milan, invece, in casa Toro segue Daniele Baselli e Soualiho Meïté dopo aver ricevuto il no di Cairo per Andrea Belotti e Nicolas N'Koulou.