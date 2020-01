Torino, Cairo "affronta" i tifosi sui social: consenso ai minimi storici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non era servita nemmeno la settimana perfetta, fatta di tre vittorie contro Roma, Genoa (coppa Italia) e Bologna, per riavvicinare la tifoseria alla squadra. E ora, dopo lo scivolone a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l’umore della piazza è nuovamente nero. La contestazione, in attesa di misurare il clima sabato sera contro l’Atalanta al Grande Torino, si è spostata sui social: nel mirino il patron Urbano Cairo, che sotto una foto d’archivio insieme ai figli Federico e Sebastiano ha ricevuto tantissimi messaggi. E la maggior parte aveva toni non proprio amichevoli, tra le ennesime richieste a passare il testimone della presidenza e l’accesa contestazione sul caso dei Daspo in curva Primavera. Ma il numero uno di via Arcivescovado ha preferito rispondere ed è andato in scena un faccia a faccia via social con dichiarazioni importanti.

“Vendere? Ve ne pentireste” - In attesa delle prime parole ufficiali del 2020, visto che Cairo non è ancora stato intercettato in questo inizio di anno nuovo, ecco quelle su Instagram. “Bella famiglia e grande imprenditore, ma, per favore, venda il Toro... Glielo chiede uno che è sempre stato dalla sua parte” il pensiero di un tifoso, questa la pronta risposta del patron: “Guarda che poi ti pentiresti. Quando arrivai il Toro in 10 anni ne aveva fatti 7 in B. L'anno scorso invece siamo arrivati settimi” i numeri portati dall’editore alessandrino, che ricorda le stagioni tra il 1996/1997 e il 2005/2006, la prima del suo insediamento. C’è anche chi critica i risultati ottenuti da Belotti e compagni, tra un obiettivo Europa sempre sfumato (se non guadagnato, per due volte, grazie ai guai di Parma e Milan) e un salto di qualità sempre fallito, il presidente granata la vede così: “Credevate in me? Eravamo appena tornati in A ed ero stato giustamente contestato. L’anno scorso invece siamo arrivati settimi che non è niente male considerando che chi è arrivato prima fattura 2-3-4-5 volte noi. Ad eccezione dell’Atalanta”. Ma evidentemente, alla piazza non basta.

Caso Primavera - Oltre ai risultati sul campo, c’è anche una gestione dello stadio che non convince il popolo granata: in primis, il caso Primavera, con il gruppo dei Torino Hooligans daspati per i fatti di violenza avvenuti durante le sfide interne contro Napoli e Inter e la folta presenza di tifosi avversari in un settore per famiglie del Toro. “Ma io non centro niente – la pronta replica di Cairo – e ho sempre accettato le critiche, mai avrei voluto che un tifoso del Toro fosse daspato”. E se il Grande Torino ha ampi spazi vuoti durante le partite casalinghe, anche su questo il presidente ha una spiegazione: “Il Delle Alpi era uno stadio da 60.000 posti con 15.000 posti in Curva Maratona. Il Grande Torino ha 6000 posti in Maratona: questa è la spiegazione del calo di affluenza”. Infine, una promessa a chi lo accusa di aver mortificato le speranze dei tifosi: “Posso sempre rimediare. Ora le cose sono molto cambiate, l’anno scorso siamo arrivati settimi”.