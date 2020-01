Torino, Cairo al Filadelfia: contro l'Atalanta già out in cinque

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Visita del presidente Urbano Cairo al Filadelfia per l'allenamento dei granata di Walter Mazzarri. Gli esami cui è stato sottoposto Baselli hanno evidenziato una sofferenza al polpaccio sinistro: forfait per l'Atalanta, a rischio la trasferta di Lecce. Per la sfida ai bergamaschi saranno out anche Zaza e Ansaldi (infortunati), oltre agli squalificati Rincon e Aina