Torino, Cairo alza l'offerta per Andersen: prestito oneroso e riscatto a 18 milioni

Il Torino ha aumentato l'offerta per provare a riportare in Italia il difensore Andersen, attualmente al Lione in Francia. La proposta di Cairo è di 3 milioni per il prestito e di 18 per il riscatto dell'ex Sampdoria e pupillo di Giampaolo. L'alternativa resta Ferrari del Sassuolo, che pur costando meno non è avanti nelle gerarchie. I rapporti tra club sono freddi, soprattutto dopo che Carnevali, parlando della proposta torinista per il difensore, ha definito l'offerta come "inaccettabile". A riportarlo è Tuttosport.