© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando a margine della ventesima edizione del "Premio Urbano Cairo" per l'arte contemporanea, il presidente del Torino ha elogiato il lavoro della squadra in vista dell'incontro con l'Inter: "La squadra sta lavorando molto bene con mister Mazzarri: il gruppo è ormai al completo dopo gli impegni con le nazionali, ormai manca solo Rincon che rientrerà domani. Cosa chiedo ai ragazzi per questa partita? La massima determinazione: la stessa vista contro la Juventus, nonostante il risultato, e nella vittoria sul Brescia. L'obiettivo è non scendere sotto quei livelli".

Applausi per Belotti: "Credo sia il suo miglior inizio in assoluto - si legge su gazzetta.it -, i ritmi sono simili rispetto a quelli della stagione dei 26 gol: sta segnando anche con la maglia della Nazionale, direi che il suo 'raggio d'azione' si sta allargando".