© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nella conferenza stampa che ha visto il difensore Emiliano Moretti annunciare l'addio al calcio: "Abbiamo provato tutti a convincerlo a non smettere. Lui è molto diplomatico e non ha svelato subito le sue intenzioni, poi l'altro giorno in treno con il mister ci siamo messi a parlare e ci ha confessato che, nonostante fossero sei mesi che la moglie cercava di convincerlo a non smettere, aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato".

E adesso quale futuro? - "Mi dispiace molto - continua il presidente Cairo - perché con lui c'è un rapporto bellissimo, nato sei anni fa e cresciuto nel tempo. E' un ragazzo eccezionale. Mi ha raccontato che lui per riuscire ad essere all'altezza del Toro in Serie A io rispetto ai compagni faccio due allenamenti in più a settimana. Ci teniamo che rimanga con noi in Società: è una persona di grandissime qualità umane e tecniche. Studierà da dirigente e cercherò di coinvolgerlo in tante situazioni. Sarà fondamentale per noi anche lontano dal terreno di gioco. Con l'umiltà che lo contraddistingue sono sicuro che potrà diventare un dirigente di alto livello"