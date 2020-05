Torino, Cairo non vuole cedere Belotti: ora serve l'accordo per il rinnovo del "Gallo"

Primi nodi da sciogliere per Davide Vagnati. Il neo direttore sportivo del Torino deve far fronte alle voci di mercato riguardanti Andrea Belotti, il cui contratto con i granata scadrà nel 2022. L’attaccante piace molto al Napoli che offrirebbe Petagna più un conguaglio ma, riporta Tuttosport, Urbano Cairo è fermo sulla sua posizione di non cedere il proprio capitano. Quindi servirebbe adesso un accordo per prolungare il sodalizio insieme.