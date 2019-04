Torino, Cairo: "Roma su Petrachi? Non credo ci siano stati contatti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di MC Sport, ha parlato di Gianluca Petrachi, direttore sportivo granata sul quale girano molte voci di mercato: "Roma interessata? Con noi ha ancora un anno di contratto. Sarebbe una cosa non bella se ci fossero i contatti con la Roma, che è in lotta con noi per l'Europa. Vorrebbe dire che c'è un conflitto d'interessi. Non ci voglio credere e continuo a dire che è il nostro direttore sportivo".