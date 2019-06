© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, intercettato da Sportitalia, ha smentito l'ipotesi Radja Nainggolan per il Torino. "Non è vero, non ne abbiamo mai parlato", ha detto il numero uno del club granata a proposito delle voci emerse in giornata odierna sul passaggio del Ninja alla corte di Walter Mazzarri.