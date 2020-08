Torino, Cairo taglia i tempi del mercato in entrata: adesso piace anche Carrascal

vedi letture

Dopo Linetty e Vojvoda, il presidente del Torino Urbano Cairo non ha intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino un regista da regalare a Giampaolo. I nomi sono sempre quelli di Biglia, Fausto Vera e Torreira, per il quale è in corso un tentativo in prestito dall'Arsenal. Per il centrocampo però, piace anche Jorge Carrascal, classe '98 che potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista tanto caro al tecnico granata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.