© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' andato in scena la settimana scorsa un incontro, rivelato quest'oggi da Il Messaggero, fra il presidente del Torino Urbano Cairo e il ds granata Gianluca Petrachi. Quest'ultimo, seppur senza menzionare la Roma, ha palesato la sua volontà di liberarsi e il numero del club piemontese dopo che per un periodo ha fatto resistenza all'idea ha capito di non poter trattenere il suo uomo mercato. Attese per i prossimi giorni, dunque, le dimissioni di Petrachi.